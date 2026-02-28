Juzgan a un acusado de violar a una mujer mientras dormía en Palma

Archivo - LaAudiencia Provincial de Baleares, a 17 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo martes (10.00 horas) a un hombre acusado de violar a una mujer mientras dormía en un domicilio de Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a siete años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 3 de septiembre de 2022 en una vivienda ubicada en Palma.

La víctima dormía junto a su pareja cuando el procesado aprovechó para violarla. La mujer, que ha padecido un fuerte episodio de ansiedad como consecuencia de los hechos, reaccionó gritando y expulsó al sospechoso de la vivienda.