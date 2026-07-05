Juzgan a dos hombres acusados de patronear una patera que llegó a Mallorca en mayo de 2025

Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este lunes (10.00 horas) el juicio contra dos hombres acusados de patronear una patera que llegó a Mallorca el 14 de mayo de 2025.

La Fiscalía reclama para cada uno de ellos seis años de cárcel por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según señala el Ministerio Público en su escrito de acusación, los dos procesados guiaron una embarcación que partió de un puerto de Argelia el 13 de mayo del año pasado y que fue interceptada en Cala Llombards unas 30 horas después.

A bordo de la embarcación viajaban 25 personas, 20 varones y cinco mujeres, todos de origen somalí y que habían pagado unos 572 euros. La travesía se hizo en malas condiciones meteorológicas y en una embarcación sin medidas de seguridad, lo que puso en riesgo la vida de los ocupantes.