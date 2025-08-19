Katmandú Park abre sus puertas a 24 niños saharauis con una actividad lúdica dentro del programa 'Vacances en Pau 2025'

El director general de Inmigración y Cooperación, Manuel Pavón, durante una actividad lúdica en Katmandú Park para 25 menores saharauis - CAIB

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern, en colaboración con Katmandú Park, ha organizado una actividad lúdica para 24 niños saharauis que participan en el programa 'Vacances en Pau 2025', permitiéndoles disfrutar de un día en el parque temático de Magaluf.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en nota de prensa este martes, 'Vacances en Pau' es un programa humanitario que se inició hace 47 años a nivel estatal y que lleva 38 años activo en Baleares.

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer a menores saharauis de entre 8 y 12 años una estancia temporal en condiciones distintas a las que enfrentan en el desierto, donde las temperaturas pueden alcanzar hasta 55 grados.

El programa busca fomentar la convivencia con familias de acogida, el intercambio cultural y la concienciación sobre la situación del pueblo saharaui. Durante su estancia, los menores participan en actividades educativas y recreativas en un entorno que "promueve el respeto y la inclusión".

El director general de Inmigración y Cooperación, Manuel Pavón, ha declarado que "esta actividad es muy importante para ellos, ya que les permite vivir momentos de felicidad que, por desgracia, no forman parte de su día a día".

"Desde la Dirección General siempre estaremos a su lado para contribuir a ofrecerles unas vacaciones un poco más alegres y llenas de oportunidades", ha añadido.

Además, ha agradecido a Katmandú Park "su solidaridad y el hecho de abrir las puertas para que estos niños puedan disfrutar de un día tan especial".

Desde la Conselleria han destacado su "compromiso con la cooperación internacional y las iniciativas de solidaridad", con el objetivo de "seguir fomentando el intercambio cultural y de valores entre las comunidades" y "ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan".