Archivo - El exasesor del exministro Jose Luis Ábalos, Koldo García (c), durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo.- Pool - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García, condenado a 19 años de prisión por el 'caso mascarillas', ha denunciado al Govern ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por dejar caducar la reclamación de 2,6 millones de euros por las mascarillas adquiridas por la administración autonómica durante la pandemia del coronavirus.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, va dirigida contra las autoridades y funcionarios de la Conselleria de Salud y del IbSalut que entre octubre de 2023 y enero de 2024 deberían haber tramitado y resuelto el expediente de reclamación económica contra la empresa Soluciones de Gestión, de Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio de prisión en el mismo juicio que García.

Los hechos, según el escrito presentado por el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación.

Koldo García refiere que el 8 de mayo de 2020 el IBSalut adjudicó a Soluciones de Gestión, por el procedimiento de emergencia, el contrato de suministro de mascarillas FFP2 por un importe de 3,7 millones de euros.

Un mes después, siempre según la denuncia, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo informó de que las mascarillas suministradas no cumplían los requisitos FFP2.

Fue entonces cuando el Govern, por aquel entonces presidido por Francina Armengol, inició un procedimiento para reclamar a la adjudicataria la devolución de una cantidad que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 2,6 millones de euros.

El procedimiento se inició y, según García, la reclamación se notificó a la mercantil en octubre de 2023, cuando Marga Prohens ya había asumido la presidencia de Baleares.

Al tratarse de un procedimiento iniciado de oficio y susceptible de producir efectos desfavorables para el interesado, la falta de resolución expresa en el plazo de tres meses determinaba su caducidad. Algo de lo que la UCO, recoge la denuncia, dejó constancia en un atestado fechado en febrero de 2024.

Pese a que la administración autonómica "tenía a su alcance dos formas de evitar la caducidad", ya fuese dictando una resolución en el plazo establecido o solicitando la suspensión del mismo, finalmente no se hizo la reclamación.

El exasesor ministerial, citando extractos de atestados de la UCO, recuerda que los responsables de Soluciones de Gestión dieron por hecho que en la administración balear "en principio no iban a hacer nada para dejarlo morir" y que los investigadores dejaron de observar comunicaciones entre las partes sobre este asunto pocos días antes de la fecha límite para realizar la reclamación.

En la denuncia también se hace referencia a un oficio de la Guardia Civil en el que se habla de una supuesta intervención en los hechos del ahora secretario general del PP, Miguel Tellado, aunque aclara que este extremo "no se pudo contrastar".

La conclusión a la que llega Koldo García es que el Govern dejó de ingresar casi tres millones de euros de dinero público "por la sola pasividad de quienes debían resolver".

DILIGENCIAS A PRACTICAR

Por todo ello, el exasesor de Ábalos reclama a la Fiscalía General del Estado que practique una serie de diligencias para tratar de esclarecer si los hechos revisten de relevancia penal.

Entre ellas, que se requiera a la Conselleria de Salud y al IBSalut la remisión del expediente completo de reclamación a Soluciones de Gestión y que se identifique a las autoridades y funcionarios que eran competentes para instruir y resolver este expediente, así como a sus superiores jerárquicos.

También que se pida al Govern si, tras la caducidad de la reclamación, inició un nuevo procedimiento y, en caso negativo, que explique por qué razón, y que aporte las comunicaciones, instrucciones o notas internas relacionadas con la decisión de no resolver el expediente o no suspender el plazo.