Lafuente apunta a una "frágil" situación de las reservas de agua en Baleares con el 60,7% del territorio en prealerta

Archivo - El conseller de Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en una comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua. - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha asegurado que Baleares ha superado ligeramente los datos de reservas hídricas de 2025, pero ha asegurado que la situación de las Islas es "frágil" en los acuíferos, ya que el 60,7 por ciento del territorio está en situación de prealerta.

Así lo ha asegurado en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament, en la que ha detallado que el 29,1 por ciento de los territorios insulares se encuentran en una situación de normalidad, el 60,7 por ciento en prealerta y el 10,2 por ciento en la zona del Pla de Mallorca, en alerta.

Así, ha explicado que en las Islas las reservas están en un 54 por ciento en Mallorca y de un 48 por ciento en Menorca e Eivissa. En el caso de Formentera, que no cuenta con acuíferos y su suministro depende de una desalinizadora, ha recordado la importancia de realizar mantenimientos constantes para mantener el buen estado de las instalaciones.