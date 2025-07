Lafuente defiende que las cuentas de su Conselleria demuestran "el esfuerzo y compromiso" frente a críticas de "humo"

La izquierda echa en falta prevención de riesgos ante fenómenos meteorológicos adversos

PALMA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha defendido que los presupuestos de su Conselleria demuestran el "esfuerzo y el compromiso del Govern", frente a las críticas de la izquierda de que, entre otras, las cuentas no responden a las necesidades hídricas.

"En lugar de agua, nos dan humo", ha dicho el diputado de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, en el debate de la sección 15 correspondiente a la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua y secciones y entidades afines en la segunda sesión del debate de los presupuestos autonómicos para 2025.

El conseller ha defendido las partidas en ciclo del agua, costas y litoral, puertos y transporte marítimo, limpieza y vigilancia, entre otros, considerando que hay un "importante esfuerzo presupuestario y de gestión".

"Es mejorable, evidentemente, pero demuestran el esfuerzo y compromiso del Govern en esta materia", ha afirmado Lafuente, a la vez que ha detallado las cuantías que se destinan a cada dirección general.

Igualmente, ha comenzado su intervencion califiando de "sarcasmo" que los socialistas "vengan a decir que el PP llena los bolsillos de los amigos".

También ha cargado contra el PSIB por recriminar el pacto con Vox para sacar adelante los presupuestos cuando el Gobierno de España no ha presentado las cuentas generales. "Me parece el colmo de los colmos", ha dicho.

FALTA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y AFRONTAR LOS RETOS

Los diputados de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han defendido sus enmiendas a la totalidad, criticando que "no responden" a la situación hídrica que sufre Baleares ni "afronta los retos".

En concreto, la socialista Carol Marquès ha recriminado al Govern que "se llene la boca" con la importancia del ciclo del agua y luego apruebe crecimientos urbanísticos "desmesurados" con la ley de obtención del suelo. "Tenga la decencia de no repetirlo más", le ha dicho al conseller.

Insistiendo con la ley aprobada este lunes para la obtención del suelo, Marquès ha criticado el modelo del Govern de "favorecer que unos pocos se hagan ricos a costa de los residentes de las Islas"

A su parecer, el presupuesto de la Conselleria "no afronta la situación de sequía, no garantiza el derecho de agua a todos los ciudadanos ni protege el litoral balear" e "ignora la realidad". Por ello, los socialistas "no pueden apoyarlo de ninguna manera".

También ha criticado recortes en las partidas, en concreto, una bajada de más de 20 millones de euros en el programa de abastecimiento de agua,

En esta línea se ha pronunciado el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, quien ha lamentado que el Ejecutivo "apuesta" por los crecimientos poblaciones cuando "no hay agua". Según ha advertido, la situación en recursos hídricos es "límite" y el presupuesto "no responde" a las necesidades de las Islas.

Los diputados también han recriminado al conseller el anuncio de la subida del canon de saneamiento que finalmente no se ha realizado. "Eso sí, a los ayuntamientos y pequeños propietarios si les suben las tarifas", ha criticado Rosa.

Para el ecosoberanista la situación es "límite" en el mar, donde la presión náutica es "insoportable", en las playas y en materia de prevención de fenómenos meteorológicos y costeros adversos. "Su gran apuesta en las playas es poner sensores para ver si hay masificación", ha reprobado.

De su lado, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha afeado la baja capacidad de ejecución presupuestaria que, a su juicio, hace que las cuentas sean "poco creíbles", así como la "falta de protección" del litoral.

En materia de fenómenos meteorológicos adversos, tanto Castells como Rosa han echado en falta un plan integral para preverlos y medidas para reducir los riesgos. Ambos han reprochado que los presupuestos "sean los mismos" que los anteriores "como si no hubiera pasado nada en Valencia" en la DANA.