Lafuente niega que el cese de la directora general de Costas se deba a "presiones externas o expedientes concretos"

Archivo - El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha negado que el cese de la exdirectora general de Costas y Litoral Maria Joaquina Ferrer sea consecuencia de "presiones externas ni de un expediente concreto".

Así se ha expresado el conseller este martes en el primer pleno del Parlament al ser preguntado por este cese por parte de la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, quien ha cuestionado el cese de una directora que "cumplía con la normativa".

"Este conseller jamás se ha inmiscuido en ninguna resolución concreta, se ha inmiscuido en una cosa muy clara, que es tratar de cumplir el tiempo", ha subrayado.