Lafuente pide al Gobierno que cumpla con el mantenimiento del litoral y carga contra PSIB: "Son un cero a la izquierda"

Archivo - El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha reclamado al Gobierno de España que cumpla con el mantenimiento del litoral balear y ha cargado contra el PSIB por reprocharle la gestión de las playas.

"Son un cero a la izquierda y Pedro Sánchez ni hace ni deja hacer", ha dicho en el pleno del Parlament a una pregunta de la socialista Pilar Carbonero.

La socialista ha reclamado al Govern medidas para hacer frente a los temporales ya que, ha subrayado, "no vale reparar las playas después de cada temporal" sino que es necesaria una estrategia de adaptación.

"Usted tiene las competencias", le ha dicho a Lafuente, a la vez que ha añadido que "es decepcionante que un conseller que tiene competencias eche balones fuera constantemente".

En su respuesta, el conseller ha sostenido que "si cada entidad cumple con sus competencias" Baleares estará preparada para afrontar los temporales.

Según Lafuente, en el traspaso se transfirieron las competencias en autorizaciones y concesiones pero no en obras de mantenimiento del litoral.

"Nos transfirió la gestión pero se quedó la pasta, 36 millones en canon del agua y ¿Saben cuanto han invertido en Baleares? Cero", ha criticado.