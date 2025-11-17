Lanzan una campaña con humor en redes sociales sobre el impacto del tabaco

Presentación de la campaña de AECC en Baleares y Sonrisa Médica sobre el impacto del tabaco - AECC

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares y Sonrisa Médica han impulsado una campaña de sensibilización en redes sociales sobre el impacto del tabaco con el objetivo de promover el cumplimiento de la normativa antitabaco en los espacios públicos.

A través de una serie de videos protagonizados por los payasos de Sonrisa Médica y el voluntariado de la asociación, la campaña combina humor, cercanía y reflexión para poner en evidencia los riesgos del tabaco y de sus nuevas formas de consumo, según han explicado este lunes ambas entidades.

El objetivo es generar un impacto positivo en las personas que utilizan los espacios públicos y reducir la exposición de los no fumadores al humo del tabaco, especialmente en aquellas zonas al aire libre donde fumar está prohibido, pero la normativa aún no se respeta, por ejemplo, en los accesos y entornos de los centros sanitarios.

Los vídeos de la campaña conjunta se difundirán en redes sociales a partir de este lunes con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Pulmón y muestran situaciones cotidianas en las que se reflejan los efectos del tabaco y las falsas creencias sobre el vapeo.

Con humor y ternura, según la AECC, los protagonistas invitan a reflexionar sobre los beneficios de respirar aire limpio y disfrutar de la vida sin humo.

En la presentación de la campaña, los presidentes de AECC en Baleares y Sonrisa Médica, José Reyes y Guillermo García Moliz, respectivamente, han firmado un convenio de colaboración; en presencia del subdirector de Humanización, Atención al Usuario y Formación del IBSalut, Gabriel Rojo.

DATOS SOBRE EL TABACO

La asociación ha recordado que el consumo de tabaco sigue siendo la primera causa de muerte evitable en España y en el mundo. En España, más de 63.000 personas fallecieron el año pasado por enfermedades relacionadas con el tabaco. Además, sin su consumo, se podrían reducir hasta un 30 por ciento de los casos de cáncer.

Según datos del Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC), en 2023 se diagnosticaron 651 casos de cáncer de pulmón en Baleares.

Este tipo de cáncer sigue siendo el más mortal en las Islas, con 545 fallecimientos registrados, más del doble que los causados por el cáncer de colon, que, pese a ser el de mayor incidencia, provocó 231 muertes.

La edad media de inicio en el consumo de tabaco se sitúa en los 14 años, una etapa especialmente vulnerable en la que se adquieren conductas perjudiciales para la salud. De hecho, el 80 por ciento de los casos de tabaquismo comienzan antes de los 18 años, consolidándose después por la dependencia a la nicotina.

A esta tendencia se suma la exposición al llamado 'humo digital', que es la presencia constante de escenas de consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos o vapers en redes sociales y plataformas bajo demanda, lo que refuerza su normalización entre los más jóvenes.

Por todo ello, la AECC ha insistido en la necesidad de una nueva regulación de la Ley Nacional Antitabaco, argumentando que "solo con una legislación actualizada y efectiva será posible proteger a la ciudadanía frente a las estrategias de la industria del tabaco, reducir la iniciación al consumo entre los jóvenes y avanzar hacia una sociedad más saludable y libre de humo".