Le Senne acusa al PP de colaborar con la izquierda en la demonización de Vox

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (2I) y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (i). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament y líder de Vox en Baleares, Gabriel Le Senne, ha acusado este miércoles al PP de colaborar con la izquierda en la demonización de Vox.

En varios mensajes en redes sociales recogidos por Europa Press, Le Senne se ha referido a las acusaciones de homófobo que este martes recibió en el Parlament en el que criticaba un mural en un instituto en el que se ve a dos chicos besándose y que calificada de ideológico. Sobre este vídeo, ha defendido la necesidad de respetar a todos independientemente de su orientación sexual.

El presidente del Parlament, al mismo tiempo, ha criticado el adoctrinamiento ideológico que, a su juicio, sufren los alumnos. "Si los institutos están así por fuera, imaginad qué pasa dentro", ha añadido.

Le Senne ha lamentado que se acuse a Vox de sembrar odio por criticar estos abusos y ha acusado al PP de colaborar con la izquierda para demonizar a Vox. Cabe recordar que este martes antes del pleno del Parlament todos los grupos menos Vox leyeren un manifiesto de condena por un ataque homófobo sufrido por un profesor de instituto.

"No callaremos. Exigimos la retirada de la ideología política de centros educativos y de toda institución pública", ha apuntado al tiempo que ha reivindicado que Vox "es quien más defiende a mujeres, homosexuales y a todos los españoles".