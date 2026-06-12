Le Senne recibe en audiencia al general jefe de la Guardia Civil en Baleares

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el general jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández. - PARLAMENT

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha recibido en audiencia al general jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández Mosquera.

La audiencia se ha celebrado esta mañana en la Cámara balear, dos días después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, recibiera también al nuevo general brigada de la Guardia Civil en el Consolat de Mar.