Libertad para 'El Ico' después de ser detenido por una disputa con dos jóvenes en la que mostró una pistola

Archivo - Francisco Tomás Fernández Cortés, apodado 'El Ico', en los Juzgados de Palma, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma ha dejado en libertad provisional a Francisco Tomás Fernández, conocido como 'El Ico', tras ser arrestado por un enfrentamiento con dos jóvenes en el que llegó a enseñar una pistola.

Los hechos se produjeron este sábado en la calle George Sand de Palma del barrio palmesano de Son Güells, cuando, por causas que todavía se tiene que aclarar, hubo esta pelea entre el detenido y dos jóvenes, según ha adelantado el periódico 'Última Hora' y han confirmado fuentes conocedoras del caso a Europa Press.

En un momento de la disputa, este hombre llegó a mostrar un arma que parecía ser una pistola aunque finalmente huyó en un vehículo. La pareja de jóvenes llamó al 091, señalaron a 'El Ico' como autor de estas posibles amenazas y describieron el coche en el que se había marchado.

Los policías acudieron a Son Banya, encontraron el vehículo descrito por las víctimas y dentro encontraron la pistola, que resultó ser de aire comprimido.

No obstante, los jóvenes no comparecieron para denunciar los hechos y, pese a imputarle un posible delito de tenencia ilícita de armas, el detenido ha quedado el libertad.