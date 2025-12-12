En libertad los nueve detenidos por provocar un altercado en un avión en el aeropuerto de Palma

Archivo - Juzgados de Vía Alemania (Palma). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma ha decretado la puesta en libertad de las nueve personas, siete hombres y dos mujeres, que habían sido detenidos por supuestamente provocar un altercado en el interior de un avión cuando iba a despegar desde el aeropuerto de Son Sant Joan.

Los arrestados han pasado la mañana de este viernes a disposición de la autoridad judicial como supuestos autores de un delito de desordenes públicos.

Tras pasar ante el juez que se encontraba de guardia de detenidos, todos ellos han quedado en libertad, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos tuvieron lugar la noche de este pasado jueves. Cuando el avión estaba a punto de despegar se produjo un altercado entre algunos pasajeros, lo que obligó al capitán a frenar la maniobra y alertar a la Guardia Civil.

Los agentes responsables de la seguridad del aeropuerto se personaron en el avión, arrestaron a los nueve sospechosos y los bajaron a tierra. El vuelo pudo después proseguir su ruta con normalidad.