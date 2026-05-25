'El Libro de los Reyes' y otras destacadas piezas del patrimonio balear se exhiben en el Museo del Prado

El Libro de los Reyes. - CAIB

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

'El Libro de los Reyes' y otras destacadas piezas del patrimonio balear se exhiben en la exposición 'A la manera de Italia. España y el gótico Mediterráneo (1320-1420)' inaugurada este lunes en el Museo del Prado.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, entre las piezas destacan 'El Libro de los Reyes', guardado en el Archivo de Mallorca y el 'Retablo de Santa Quiteria', atribuido a Joan Loert y la 'Tabla de La Crucifixión', atribuida a Arnau Bassa y taller, ambas pertenecientes a la colección del Museo de Mallorca.

Además, se han cedido para la muestra la pala de Santa Clara, del Museo de Arte Sacro de Mallorca; esculturas de mármol de la Anunciación que estaban en el retablo mayor del santuario de Lluc; la 'Tabla de Santa Clara entronizada' y la tablilla pequeña de una crucifixión con San Francisco, del monasterio de Santa Clara de Palma, y la 'Mare de Déu del Palacio de la Almudaina', que se encuentra en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa.

Todas estas piezas formarán parte un centenar de obras de varias técnicas como la pintura, escultura, orfebrería, manuscritos iluminados, dibujos, bordados o tejidos de seda, entre otras procedentes de 31 instituciones españolas y 25 extranjeras que darán vida a la muestra.

La exposición explora cómo la llegada de artistas y obras italianas transformó el arte de los reinos peninsulares durante la baja edad media, la cual, según la Conselleria, dejó una impronta "decisiva" en la cultura visual del gótico mediterráneo.