La limitación a la entrada de vehículos en Menorca entra el martes en el Parlament

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament dará luz verde este martes, previsiblemente, a la toma en consideración de la modificación de la ley Menorca Reserva de la Biosfera que posibilitará la aplicación de restricciones a la entrada de vehículos a la isla.

El inicio de la tramitación parlamentaria, sin embargo, no estará exento de críticas de la oposición por ser la última de las islas en aprobar una normativa de este tipo, aunque se espera que la toma consideración reciba los votos a favor de PP, PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos (UP).

Será uno de los temas principales del pleno, que arrancará a las 09.00 horas con el debate de las preguntas de control a los miembros del Govern y a la presidenta.

MÉS per Mallorca y Més per Menorca preguntarán a la presidenta por vivienda, Vox por la subida de los precios de los carburantes y el PSIB por la financiación de los servicios públicos.

Además, los menorquinistas interpelarán al Govern sobre las políticas de lucha contra la masificación turística y se debatirá una proposición no de ley del PP para estudiar la ampliación de la protección de la Serra de Tramuntana al medio marino.

MANIOBRA DILATORIA

Sobre la modificación de la ley de Menorca Reserva de la Biosfera, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha confirmado su voto a favor de esta ley, aunque la ha calificado de "maniobra dilatoria" por parte del PP para "perder tiempo" y no haber regulado hasta ahora la entrada vehículos. El parlamentario ha explicado que no se opondrán al texto remitido porque no quieren que "sirva de excusa" para que el Consell no la aplique porque "no llega a tiempo".

Desde el PSIB, el portavoz adjunto en el Parlament, Marc Pons, ha señalado que en el Consell de Menorca ya votaron a favor de la norma y, "en coherencia", seguirán en la misma línea que la de los socialistas de la isla, aunque sea una propuesta que, a su juicio, llega tarde.

Por otra parte, los grupos debatirán la toma en consideración de la proposición de ley del PP para renovar el Régimen Especial de Baleares (REB).