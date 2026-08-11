Llega una patera a Formentera con 21 personas migrantes a bordo

Archivo - Retirada de una embarcación en Formentera
Archivo - Retirada de una embarcación en Formentera - CONSELL DE FORMENTERA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 11 agosto 2026 12:37
Seguir en

FORMENTERA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 personas han sido interceptadas en Formentera tras llegar en una patera, según ha informado la Delegación del Gobierno de Baleares.

Este martes sobre las 07.10 horas se ha interceptado a estos migrantes de origen magrebí en la zona del Hotel Riu Palace, en la Mola.

En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil y de la Unidad de Seguridad Ciudadana.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado