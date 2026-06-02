La llegada de turistas internacionales a Baleares sube en abril un 1,4%

Archivo - Varios turistas en el centro de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

El gasto baja en el cuarto mes del año un 1,76% PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en abril la llegada de 1,3 millones de turistas internacionales, un 1,4% más que en el cuarto mes del año pasado, según la estadística de Movimientos Turísticos de Frontera publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, entre enero y abril, el archipiélago recibió la visita de 2,2 millones de turistas internacionales, un 2,1% más que en los cuatro primeros meses de 2025.

En cuanto al gasto, en abril los turistas internacionales dejaron en las Islas 1.554 millones de euros, un 1,76% menos que en abril de 2025. En el acumulado de enero a abril, el gasto se eleva hasta los 2.641 millones de euros, un 0,68% más.

Cada persona gastó de media en sus viajes 1.132 euros, un 3,07% menos, mientras que el gasto diario se sitúa en 205 euros, un 4,54% más.

Por otra parte, la estadística del INE indica que la duración media de los viajes en abril fue de 5,52 días, un 7,29% menos.