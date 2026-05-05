Turismo en Baleares: más de 700.000 turistas nacionales e internacionales en marzo, un 9,62% más

Archivo - Varios turistas en el centro de Palma.- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en marzo la llegada de 482.831 turistas internacionales, un 14,07% más que en el tercer mes del año pasado, según la estadística de Movimientos Turísticos de Frontera publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, entre enero y marzo, el archipiélago recibió la visita de 836.544 turistas internacionales, un 3,37% más que en los tres primeros meses de 2025.

Teniendo en cuenta los datos de turistas nacionales que publica también el Instituto Balear de Estadística (Ibestat), Baleares recibibió en marzo un total de 706.249 turistas nacionales internacionales, un 9,62% más.

En concreto, según los datos del Ibestat, el archipiélago recibió en marzo la visita de 223.418 turistas nacionales, un 1,11%.

En cuanto al gasto, en marzo los turistas internacionales dejaron en las Islas 605,3 millones de euros, un 5,10% que en marzo de 2025. En el acumulado de enero a marzo, el gasto se eleva hasta los 1.086,7 millones de euros, un 4,37% más.

Cada persona gastó de media en sus viajes 1.254 euros, un 7,86% menos, mientras que el gasto diario se sitúa en 197 euros, un 1,69% más.

Por otra parte, la estadística del INE indica que la duración media de los viajes en marzo fue de 6,36 días, un 9,39% menos.