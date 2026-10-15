Llegan 25 migrantes en dos pateras a Mallorca y Formentera

Archivo - Patera localizada en el mar de Alborán - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 personas migrantes han llegado en las últimas horas en dos pateras a las costas de Mallorca y Formentera.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, la primera llegó a última hora del miércoles, sobre las 23.05 horas, momento en que se ha rescatado a ocho personas de origen magrebí en la Colònia de Sant Jordi (Ses Salines, Mallorca). Con esta, son 39 los migrantes llegados a lo largo del miércoles y cabe recordar que el número ascendió a 101.

Ya este jueves, a las 01.00 horas se ha interceptado a 17 personas --15 de origen subsahariano y dos de origen magrebí-- en la playa del Migjorn de Formentera.