Llevan a los tribunales al IbSalut por contratar a psicólogos sin especialidad clínica en Atención Primaria

Archivo - Consulta del psiquiatra. - NICKYLLOYD/ISTOCK - Archivo

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Psicólogos Clínicos de Baleares, que agrupa a unos 70 profesionales, ha presentado una demanda ante un tribunal de instancia de lo contencioso-administrativo de Palma contra el IbSalut por contratar a personal graduado en psicología sin la especialidad de psicología clínica para atender la salud mental en Atención Primaria.

La demanda llega después de que a principios de año, la plataforma ya presentara una reclamación por estas contrataciones. Las consideran contrarias a la legislación sanitaria vigente y perjudiciales para el sistema público de salud.

En el último año, el IbSalut habría realizado hasta 16 contrataciones de este tipo, en concreto, nueve en Mallorca, tres en Menorca y cuatro en Eivissa.

En la demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, piden que se decrete la nulidad de todas las contrataciones de personal no especialista en psicología clínica realizadas por el IbSalut en los distintos centros de Salud de Atención Primaria del Servicio Público de Salud de Baleares, para atender la salud mental en el sistema público, y provean los puestos de trabajo que quedaran vacantes con psicólogos que cuenten con la especialidad de clínica.

La denuncia, que firma el letrado Pablo Alonso de Caso, recuerda que la normativa estatal establece de forma inequívoca que las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud deben ser realizadas por personal legalmente habilitado y que el ejercicio profesional en este ámbito exige la correspondiente formación sanitaria especializada.

Los demandantes creen por tanto que la contratación por parte del IbSalut de profesionales que únicamente ostentan el título de Graduado en Psicología, sin la formación y titulación en Psicología Clínica, para atender los dispositivos de psicología en Atención Primaria, con competencias propias de los Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica, no solo es nula de pleno derecho por vulneración del procedimiento legalmente establecido y ser contraria al ordenamiento jurídico, sino que supone una vulneración del derecho a una asistencia sanitaria con las debidas garantías, puesto que en los centros sanitarios públicos solo pueden ejercer los Psicólogos Clínicos.

La demanda señala que un juzgado de Logroño se pronunció en 2024 señalando que la profesión de psicólogo no es una profesión sanitaria regulada y que no puede confundirse con las profesiones sanitarias de psicólogo clínico.

RECLAMACIÓN AL IBSALUT

La demanda al juzgado de lo contencioso-administrativo llega después de la reclamación que se presentó a principios de año. Los psicólogos clínicos destacaron en su momento que el respeto a la legalidad no es una cuestión corporativa, sino un pilar esencial de la sanidad pública, ya que garantiza que la atención que recibe la ciudadanía se presta con criterios de calidad, seguridad y responsabilidad profesional, homogéneos en todo el territorio español y basados en la formación reglada.

Además, añaden que esta medida no aborda los problemas estructurales de la atención a la salud mental en las Islas, como la falta de planificación de recursos humanos a medio y largo plazo, la insuficiencia de plazas estructurales de especialistas o el déficit de inversión en formación sanitaria especializada.

Los demandantes advierten también que estas contrataciones afectan negativamente a la formación de futuros especialistas, al desvalorizar el modelo de formación sanitaria especializada y dificultar la consolidación y ampliación de plazas PIR, imprescindibles para garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud mental.