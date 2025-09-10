Las lluvias provocan 95 incidencias en Baleares, la mayoría inundaciones de bajos y caídas de árboles

Archivo - Varias personas pasean por el centro de Palma en un día de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias registradas a lo largo de este martes y la madrugada de este miércoles en Baleares han dejado 95 incidencias, la mayoría de ellas por inundaciones de bajos y caídas de árboles.

Es el recuento que han realizado el servicio de emergencias de las Islas hasta las 08.00 horas de este miércoles, según ha informado el 112 en su cuenta de la red social X.

En concreto, la gran mayoría de incidencias se han producido en Mallorca, con 92, mientras que en Menorca los servicios han gestionado dos incidencias y en Ibiza, una.

Los municipios más afectados son Palma (47 incidencias), Calvià (19), Algaida (4), Andraix (4), Manacor (3), Marratxí (3), Llucmajor (2). Por otro lado, los que han tenido menor incidencia son Artà, Bunyola, Ciutadella, Deià, Escorca, Ferreries, Puigpunyent, Sant Joan, Santa Eulària, Santa Maria, Ses Salinas, Valldemossa y Vilafranca.

La mayoría de avisos han estado relacionados con inundaciones de bajos y de la vía pública (21), caída de árboles (28) y acumulación de agua a la calzada (16).

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo este miércoles en el interior y Llevant de Mallorca por lluvias y tormentas. A partir de este mediodía se prevén precipitaciones que podrán dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.