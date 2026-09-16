Localizan a 17 migrantes en Formentera y rescatan a otros 28 al sureste de Mallorca

Archivo - Patera en Eivissa, en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han participado en el rescate e interceptación de un total de 45 migrantes llegados en dos pateras a las costas de Formentera y Mallorca.

La primera de las intervenciones se ha producido sobre las 13.30 horas de este miércoles, cuando se han encontrado a 17 personas de origen magrebí en la zona de s'Estufador de Formentera, según ha informado Delegación de Gobierno en un comunicado.

Más tarde, sobre las 16.40 horas, han acudido al rescate de otra embarcación que se encontraba a diez millas al sureste de Santanyí y transportaba 28 personas de origen subsahariano. En total, este miércoles han llegado 142 migrantes a las costas de Baleares.