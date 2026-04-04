Localizan el cadáver de un migrante en aguas de Sant Josep

Archivo - Imagen de una agente de guardia civil en Ibiza. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha encontrado el cadáver de una persona, presumiblemente un migrante, cerca de la costa del municipio ibicenco de Sant Josep.

El hallazgo se ha producido en la mañana de este sábado, cuando se ha dado el aviso por el avistamiento de este cuerpo flotando en el agua de la zona de sa Figuera Borda con un chaleco salvavidas, según ha adelantado el periódico 'Diario de Ibiza' y han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Hasta allí se han desplazado agentes de la Guardia Civil que han recogido el cadáver, posiblemente de una persona africana, aunque han apuntado que el avanzado estado de descomposición dificultará las labores de reconocimiento.