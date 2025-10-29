Localizan a los dos excursionistas desaparecidos entre Selva y Lluc

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miembros del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil han encontrado a los dos excursionistas que se habían perdido este miércoles en una zona comprendida entre Caimari, Binibona --en el término municipal de Selva-- y el santuario de Lluc.

Estas dos personas habían salido esta mañana desde el agroturismo Albellons y tras varias horas no habían vuelto al punto de inicio de la ruta, por lo que se había puesto en marcha un dispositivo para buscarles.

Los Bomberos de Mallorca han explicado que, inicialmente, se había activado al helicóptero Milana que ha sobrevolado la zona durante las horas de luz para tratar de localizarlas, aunque sin éxito.

Más tarde, el dispositivo ha continuado con los Grupos de Rescate de Montaña de Inca y Sóller de los bomberos, además del Greim, que también se había incorporado a las tareas de búsqueda hasta que finalmente han dado con ellos.