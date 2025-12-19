Localizan a una mujer que se perdió en una zona boscosa de Palma

Archivo - Agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA - Archivo

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes del grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Policía Nacional en Palma han localizado a una mujer cuya pista se perdió este jueves en una zona boscosa de Palma conocida como 'valle del silencio'.

Según han informado en un comunicado, sobre las 23.00 horas de este miércoles se recogió una denuncia por la desaparición de una mujer de mediana edad, vecina de Palma, en la que su pareja informaba que sobre las 11.00 horas, su mujer le había enviado un mensaje de texto diciéndoles que se iba a pasear por una zona boscosa cercana a su domicilio.

Transcurridas varias horas desde el envió del mensaje, el marido intento mantener contacto con su pareja, aunque sin obtener respuesta, lo cual le pareció raro. Trató de comunicar con ella durante toda la tarde.

El marido informó de que la zona en la que su pareja iba a pasear es conocida y usada por ambos, con bastante arboleda y numerosos caminos y sendas para caminar.

Si bien la zona es conocida por la mujer, su pareja alertó del peligro del lugar, conocido por ser un paraje bastante escarpado, y que hay numerosos pozos y cuevas naturales de bastante profundidad, no hay luz y es fácil desorientarse.

Los agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional, iniciaron el dispositivo de búsqueda y localización con la participación también de agentes de la unidad de medios aéreos (drones y helicópteros), dotaciones de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Palma y Consell de Mallorca y perros especializados en la búsqueda de personas. En total, se sumaron unos 70 efectivos para la búsqueda, que se dividieron en grupos.

La búsqueda de la mujer se ha llevado a cabo ininterrumpidamente durante toda la madrugada. Felizmente sobre las 10.00 horas de este viernes, se localizó a la mujer con evidentes síntomas de hipotermia y deshidratación.

En primera instancia una dotación sanitaria atendió a la mujer siendo posteriormente trasladada hasta un centro medico donde se le practicaría el pertinente chequeo general a fin de conocer su estado físico.