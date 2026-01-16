Luto en Sant Antoni de Manacor: los 'dimonis' no bailan en recuerdo al joven Miguel Ángel

Los 'dimonis', quietos durante los primeros bailes en Manacor. - TOMÀS MOYÀ - EUROPA PRESS

PALMA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Manacor ha comenzado las fiestas de Sant Antoni con los 'dimonis' quietos mientras sólo sonaba la música a los pies del Ayuntamiento en señal de duelo y en homenaje a Miguel Ángel Juárez, el joven fallecido este jueves en el derrumbe de su casa en la calle Sant Francesc de la localidad.

La música ha sido seguida con un respetuoso silencio en los dos primeros bailes, en los que los 'dimonis' han permanecido quietos.

A raíz del trágico sucesos y en señal de duelo, el Ayuntamiento de Manacor, los portavoces municipales, el Patronato de Sant Antoni y la Banda de Música acordaron algunos cambios en el protocolo festivo.

Entre otros cambios, se ha suspendido la recepción institucional que hace el Consistorio al Patronato, 'dimonis' y 'sonadors' en la Sala. De este modo, la colla ha salido de cal Baciner y se ha dirigido hacia el Ayuntamiento de Manacor, donde los 'sonadors' han interpretado dos piezas con los 'dimonis' quietos a pie de calle, en señal de respeto. En el tercer baile los 'dimonis' sí que han danzado acompañados de las palmas del público.

La colla tampoco ha subido al Ayuntamiento y no se ha hecho recepción institucional al Patronato, la colla, autoridades y del Consejo de Adolescentes. Así, no se ha visto la tradicional imagen del 'dimoni' animando a sumarse a la fiesta desde la balconada.

El inicio de las fiestas ha sido seguido por el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, y, entre otras autoridades, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Además, dada la vinculación del joven con la Banda de Música de Manacor, de la cual era miembro y tocaba el saxo tenor, la agrupación musical hará esta tarde el recorrido del carro de la 'colcada' en silencio.