La familia afectada por el derrumbe de Manacor ya dispone de una vivienda provisional

PALMA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La familia de Manacor afectada este jueves por el derrumbe en el que perdió la vida un joven de 18 años y un niño de 13 resultó herido ya dispone de una vivienda provisional.

El Ayuntamiento de Manacor ha puesto a disposición de las víctimas del suceso un inmueble al que podrán acceder en cuanto lo deseen.

Mientras tanto, fuentes del Consistorio han explicado que la vivienda afectada ha sido apuntalada, aunque la familia ha podido acceder para recoger enseres personales y documentación.

Cabe recordar que el suceso ocurrió este jueves sobre las 05.12 horas en la calle Sant Francesc de esta ciudad mallorquina, cuando se recibió el aviso del hundimiento.

Los técnicos de Urbanismo han inspeccionado el inmueble y firmarán un informe técnico con una serie de recomendaciones urgentes de seguridad, que incluyen la prohibición de entrar en la vivienda, su precinto, acordonamiento de la zona y el desalojo provisional de los vecinos afectados hasta que no se haya hecho una evaluación definitiva.

Desde el archivo histórico del departamento de Urbanismo informaron de que no se ha localizado ninguna solicitud de licencia ni documentación relativa al estado de conservación de esta vivienda. En este caso, el edificio tenía más de 30 años y debería haber pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE).