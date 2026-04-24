Luz verde a 25 millones de euros para que los municipios de Eivissa construyan vivienda pública o trasladen residuos

Pleno del Consell d'Eivissa. - CONSELL D'EIVISSA

EIVISSA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell d'Eivissa ha aprobado el Plan de Cooperación Municipal para este 2026, dotado con 25 millones de euros que se destinarán de forma directa a los ayuntamientos para que compren suelo para construir vivienda pública o trasladen residuos.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el plan ha sido previamente consensuado con los consistorios e incluye líneas de cooperación económica y técnica.

Uno de sus ejes centrales es la línea destinada a facilitar el acceso a la vivienda, dotada con tres millones de euros. La aportación permitirá a los ayuntamientos impulsar o ampliar ayudas al alquiler y adquirir suelo para viviendas de protección oficial (VPO), entre otras iniciativas.

La consellera de Cooperación Municipal, María Fajarnés, ha destacado que, por segundo año, el plan pone a la vivienda "en el centro de la cooperación municipal".

El plan también prevé una partida de diez millones de euros para que los ayuntamientos afronten el traslado de residuos, aunque será el propio Consell el que abone la cantidad a la empresa concesionaria del servicio.

Además, repartirá cerca de 6,5 millones de euros entre los municipios para que desarrollen actuaciones de mejora de sus servicios e infraestructuras.

La mayor parte se la llevará Eivissa, con 2,61 millones de euros, seguida de Santa Eulària (1,43 millones), Sant Josep (1,04 millones), Sant Antoni (1 millón) y Sant Joan (400.000).

También contempla una serie de convenios específicos para impulsar la transformación de los municipios de la isla, como el embellecimiento del casco urbano de Sant Antoni, la apertura del nuevo vial de Sant Miquel o la remodelación de la infraestructura de sa Font, entre otros. Otros convenios estarán relacionados con la Protección Civil o el fomento del deporte base.

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

El Consell d'Eivissa también ha dado el visto bueno a la adaptación del Plan Económico Financiero para garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales en los ejercicios 2026 y 2027 y adecuarlo a los requerimientos del Ministerio de Hacienda.

El principal cambio introducido en el plan establece el compromiso de que cualquier disposición de remanente de tesorería para gastos generales durante esos años se hará sin comprometer la estabilidad presupuestaria ni la regla de gasto.

El conseller insular de Hacienda, Salvador Losada, ha defendido que la institución es solvente, ya que tiene superávit y cumple con los plazos de pago, y ha criticado que el Estado les ponga "dificultades" para aprobar un plan que "es fruto de la dejadez del Gobierno con Eivissa".

"Los seis millones de euros en que se superó la regla de gasto en 2025 provienen de tres millones de mejoras en la red viaria, y por eso llevamos siete años reclamando un convenio de carreteras con el Estado", ha recriminado Losada.