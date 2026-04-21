Luz verde a la nueva cafetería del Casal Solleric de Palma

Archivo - Casal Solleric con la cartelería y los mástiles reubicados. - ARCA - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde al proyecto por el cual se desarrollará un nuevo bar-cafetería en el Casal Solleric.

La intervención, según ha informado Cort en un comunicado, se centrará en actuaciones interiores y serán "respetuosas" con el edificio, manteniendo la distribución actual.

El objetivo es adaptar el espacio a su nuevo uso sin alterar la estructura ni la fachada, reforzando su integración como "servicio complementario a la actividad cultural" del Casal Solleric.

La Comisión de Centro Histórico, en su reunión de este martes, también ha aprobado el proyecto de mejora de la iluminación del entorno de la escultura del Foner y del paseo entre s'Hort del Rei y Dalt Murada.

Las actuaciones, según el Consistorio, tienen como objetivo principal optimizar la iluminación combinando diferentes tipologías lumínicas en función de las características y necesidades de cada espacio.

En el entorno de la escultura del Foner, el proyecto contempla una iluminación focalizada mediante proyectores orientados tanto a la propia pieza escultórica como al arbolado circundante, con el fin de "realzar sus elementos y su valor patrimonial".

Asimismo, se instalará una iluminación general en la plaza situada frente a la escultura, mediante luminarias de aproximadamente cuatro metros de altura, que garantizarán un nivel lumínico "homogéneo y adecuado para el tránsito peatonal".

Por otro lado, en el paseo entre s'Hort del Rei y Dalt Murada se optará por una iluminación más tenue e igualmente respetuosa con el entorno mediante la instalación de luminarias empotradas en el muro existente.

Esta solución, ha subrayado el Ayuntamiento, permitirá generar un recorrido visual continuo, facilitando la orientación y el tránsito de los peatones manteniendo el carácter histórico del espacio.