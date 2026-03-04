Mallorca e Eivissa estarán este jueves en aviso amarillo por lluvias y Menorca por fenómenos costeros

Archivo - Calles inundadas en Eivissa. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este jueves avisos amarillos por lluvias en Eivissa y Mallorca y por fenómenos costeros en Menorca.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, los primeros avisos se activaran a las 06.00 horas y hasta las 19.59 horas para las Pitiusas por precipitaciones que podrían dejar registros de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En el caso de Mallorca, en los mismos términos, el aviso se activará para el conjunto de la isla a las 08.00 horas y estará vigente hasta la medianoche.

Menorca, por su parte, estará desde las 09.00 horas y también hasta la medianoche en aviso amarillo por fenómenos costeros y olas de tres metros.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias ha activado la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por lluvias en Mallorca, Ibiza y Formentera, y en Menorca por fenómenos costeros.

El IG0 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno meteorológico adverso con peligro para personas y bienes y se corresponde con fenómenos adversos locales menores que pueden controlarse por medio de una respuesta local rápida sin producir daños.