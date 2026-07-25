Manifestación contra la saturación turística en Palma: consulta aquí los cortes de tráfico y los desvíos de autobuses

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación anti turística, en el Parc de ses Estacions, a 21 de julio de 2024, en Mallorca, Palma de Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La manifestación contra la saturación turística que a partir de las 19.00 horas de este domingo recorrerá las calles de Palma provocará cortes al tráfico y desvíos en algunas líneas de autobuses tanto de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) como del TIB.

La protesta arrancará en la plaza de Espanya y discurrirá por la avenida del Comte de Sallent, la avenida de Alemanya, Baró de Pinopar, La Rambla, Riera, Unió, el paseo del Born, la plaza de la Reina y Antoni Maura hasta finalizar en el Parc de la Mar.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar el desarrollo del dispositivo, la Policía Local ha establecido una serie de cortes de tráfico y desvíos en distintos puntos del recorrido y de su entorno.

Entre las principales afecciones previstas se encuentra el desvío de la circulación en la avenida Alemania, en sentido plaza de Espanya, a través del túnel de General Riera, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

También el desvío del tráfico procedente de General Riera hacia la avenida Alemania o Antoni Marquès; y el desvío de los vehículos que circulen por las calles 31 de Desembre y Eusebi Estada hacia la avenida del Comte de Sallent.

Asimismo, permanecerán cortados al tráfico los accesos desde Antoni Maura en dirección a la plaza de la Reina y desde Jaume III hacia Joan Carles I.

DESVÍOS DE LA EMT Y EL TIB

En cuanto al transporte público, la EMT y el TIB desviarán las líneas que resulten afectadas por el recorrido, mientras que también se verán modificadas temporalmente las salidas de algunos aparcamientos subterráneos.

Permanecerán cerradas las salidas del aparcamiento de Comte de Sallent hacia la plaza de Espanya, del aparcamiento de Via Roma hacia Baró de Pinopar y del aparcamiento de la plaza Major hacia La Rambla.

Además, durante el desarrollo del dispositivo se anularán temporalmente los controles de acceso restringido (ACIRE) de las calles Riera y Unió.

Por lo que respecta a la EMT, los desvíos afectarán a las líneas A1 (Aeroport-Palma Centre), L1 (Portopí - Sindicat), L3 (Pont d'Inca-Joan Carles I), L4 (Ses Illetes-Nou Llevant), L5 (Es Rafal Nou-Plaça Progrés), L7 (Son Gotleu-Son Serra-La Vileta/Son Vida), L8 (Son Roca-Sindicat), L10 (Son Castelló-Sindicat), L12 (Sa Garriga-Nou Llevant), L14 (Sant Jordi/S'Hostalot-Pl. Espanya) o L16 (Es Muntant-Mercat Pere Garau).

También a las L20 (Sant Agustí-Son Espases), L22 (Piscines Son Hugo-Sindicat), L23 (s'Arenal|Parc Aquàtic-Plaça Espanya), L24 (Antiga Presó-Nou Llevant), L25 (s'Arenal-Plaça Reina|Catedral), L33 (Son Espases-Son Fuster), L35 (Aquàrium-Plaça de la Reina/Catedral), L46 (la Bonanova-Gènova-Sindicat) y L47 (Gènova-la Bonanova-Sindicat).

La línea 35 tendrá inicio y final de ruta en la parada 559 en Eusebi Estada. Las paradas que quedarán fuera de servicio durante el tiempo que duren los desvíos son las 50, 52, 53, 54, 104, 105, 106, 107, 108, 1048, 1330, 1051, 981, 543, 110, 390, 598, 986, 111, 113, 455, 559, 1139, 325, 388, 389, 453, 1982, 7, 49, 47, 46, 191, 192, 193 y 220.

La EMT ha recomendado a los usuarios que consulten los desvíos y las rutas alternativas en los avisos de la aplicación móvil, la web y en las paradas afectadas.