Manuela García defiende que la nueva flota de ambulancias garantiza "de forma clara" los derechos de los usuarios

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido este martes que la nueva flota de ambulancias garantiza "de forma clara" los derechos de los usuarios.

"Ahora tenemos vehículos nuevos y capacidad suficiente para prestar la asistencia", ha afirmado en el pleno del Parlament de este martes, después de que la diputada del PSIB Patricia Gómez haya criticado el "despilfarro" y el "disparate" de la nueva flota, con "graves efectos" sobre los usuarios.

La diputada socialista se ha referido a cancelaciones y retrasos, especialmente en Ibiza, plantillas al límite, sobrecargas de trabajo y recortes de derechos.

La consellera, por su parte, ha reivindicado que las nuevas ambulancias son mejores para los profesionales y para la calidad de la prestación a los pacientes.