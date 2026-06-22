Marc Pons no recibió de Koldo García datos sobre expedientes de hidrocarburos para Villafuel

Archivo - El diputado del PSOE Marc Pons. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García no envío al diputado del PSIB en el Parlament y exdirector de gabinete de la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, Marc Pons, datos sobre expedientes de hidrocarburos para la empresa Villafuel para la concesión de una licencia mayorista.

Así consta en la sentencia del Tribunal Supremo del caso mascarillas, consultada por Europa Press, y que ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

En relación a los hidrocarburos, la sentencia del TS señala que "no hay ninguna evidencia" que acredite que Ábalos tuviera algún tipo de intermediación en la tramitación de la licencia y tampoco se ha corroborado que Koldo García continuara con las gestiones, remitiendo a Marc Pons datos del registro de la documentación remitida a dicho ministerio.

Cabe recordar que en la Audiencia Nacional, Pons reconoció como testigo que se reunió cuatro o cinco veces con el exasesor ministerial Koldo García, aunque no para tratar temas relacionados con la trama de hidrocarburos.

En relación a Aldama y García, el TS dice que aunque la acción desplegada pueda considerarse inadmisible, no es constitutiva de delito, porque la influencia se ejerció ante funcionario --en referencia a -- que carecía de competencia para la concesión de la licencia o que tuviera que intervenir en la misma.

No consta, sigue el alto tribunal que además de esta inicial gestión, se realizaran otras con la misma finalidad ante los funcionarios o autoridades competentes, ni tampoco que la persona con la que se entrevistaron intermediara ante las persona competentes a los mismos fines.