Marí Bosó, candidato al Congreso por Baleares, participa en un acto con los 'números uno' del PP en Salamanca

El candidato del PP al Congreso de los Diputados por Baleares, José Vicente Marí Bosó, posa junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de precampaña en Salamanca. - PP DE BALEARES

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Baleares, José Vicente Marí Bosó, ha participado este domingo en un acto con los 'números uno' del partido en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El encuentro, que ha contado con la presencia del líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha tenido como objetivo reforzar la unidad del partido y coordinar equipos de cara a los comicios.

El PP de Baleares, en un comunicado, ha destacado su "proyecto común" y su "determinación a seguir trabajando para ofrecer una alternativa a los españoles".

Ha sido durante este acto cuando Feijóo ha relacionado al Gobierno de Pedro Sánchez con los disturbios que tuvieron lugar durante la noche del sábado en la plaza de Cataluña de Barcelona. Ha afirmado que en los últimos días "cargos políticos de la izquierda radical" han justificado "la creciente tensión en las calles".

"Lo que estamos viendo es consecuencia de esa irresponsabilidad. ¿Cómo se atreven a pontificar por la paz en el mundo por la mañana y no garantizarla en su país por la noche? ¿Qué paz garantizan los violentos? ¿La de intimidar a nuestra gente? ¿La de quemar nuestras calles? ¿La de creer que la violencia se puede imponer a la ley?", se ha preguntado el líder del PP.