Maria Antònia Sansó, nueva directora general de Empresa, Autónomos y Comercio en sustitución de Pedrona Seguí

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el nombramiento de Maria Antònia Sansó como nueva directora de Empresa, Autónomos y Comercio en sustitución de Pedrona Seguí.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha afirmado que la salida de la hasta ahora directora general responde a motivos personales vinculados a temas de salud.

Sansó es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, así como diplomada en Turismo por la Universitat de les Illes Balears (UIB). También ha trabajado en la empresa privada como auditora y técnica del área económico-financiera.

Igualmente, como regidora del Ayuntamiento de Manacor ha estado a cargo del Área de Recursos Humanos, Economía y Hacienda, y ha presidido la Empresa de Servicios del municipio.

En la actualidad, Sansó era la directora insular de Hacienda y Presupuestos del Consell de Mallorca.