1137676.1.260.149.20261127103022 El 'Med Emre', semihundido a unas 20 millas de Eivissa. - SALVAMENTO MARÍTIMO

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El marinero muerto en el naufragio del 'Med Emre' era el jefe de máquinas de la embarcación, que transportaba 7.000 toneladas métricas de gasóleo marino (MGO).

Lo ha trasladado la compañía naviera YMN Tankers en un comunicado, en el que ha lamentado el suceso y se han mostrado "profundamente tristes" por el fallecimiento del tripulante. "Nuestros pensamientos están con su familia a la que le daremos todo el apoyo posible", han indicado.

YMN Tanker, han añadido, fue informada del incidente en la misma noche y activó de inmediato su protocolo de emergencia. Desde entonces, la compañía mantiene contacto permanente con las autoridades marítimas españolas, el Estado de bandera (Malta), sus aseguradoras y las empresas de salvamento designadas.

Según han recordado, el buque volcó y permanece a flote y las compañías de salvamento SMIT Salvage y Ardentia Salvage han sido designadas y están llevando a cabo las operaciones de salvamento en coordinación con las autoridades españolas.

El buque transportaba aproximadamente 7.000 toneladas métricas de gasóleo marino (MGO) y no se ha reportado contaminación procedente del buque.