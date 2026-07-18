Martínez resalta que Palma "se está transformando" con un proyecto que "mira al futuro"

Candidatos del PP a las alcaldías en CyL apelan a la "ambición y el orgullo" para consolidar el cambio en la Comunidad - PP

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma y candidato del PP a la reelección, Jaime Martínez, ha destacado que Palma "se está transformando" con un proyecto de ciudad que "mira al futuro" para "ofrecer oportunidades a todos, centrado en la vivienda, la innovación, la cultura, la inmigración".

De esta manera se ha pronunciado Martínez, quien ha sido presentado este sábado por el presidente del PP, Alberto Núñez Fejóo, como candidato a la alcaldía de Palma para las elecciones de mayo de 2027, junto al resto de candidatos 'populares' para las capitales de provincia en un acto celebrado en Santiago de Compostela, según ha indicado el PP en un comunicado.

El acto ha comenzado con la intervención del candidato de la ciudad anfitriona, Borja Verea, para dar paso a continuación a los candidatos de las 51 ciudades restantes.

En su intervención, Martínez ha recalcado que la transformación de Palma se ha hecho en lo que es "urgente" y ha citado aspectos como "la seguridad, la limpieza o el transporte público".

También ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer frente a "importantes retos" y ha señalado que Palma es una parte de la "España que se llena". En este sentido, ha señalado que "no tiene ninguna duda" de que va a gobernar en mayo de 2027 al revalidar la alcaldía y de que Palma "volverá a ser 'popular'" pero ha incidido en que pero necesita a Feijóo en el Gobierno de España para "superar esos retos".

El acto ha finalizado con las intervenciones del alcalde de Madrdid, José Luis Martínez-Almeida, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, y el propio Feijóo.