Más de 200 motoristas denunciados por infracciones en un fin de semana en Mallorca

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en un dispositivo de vigilancia de motoristas - GUARDIA CIVIL

PALMA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intensificado la vigilancia de motoristas ante el comienzo de la temporada estival, una campaña que ha dejado el pasado fin de semana más de 200 denuncias por diversas infracciones en materia de seguridad vial y un millar de motos controladas.

Según ha informado el Instituto Armado, la Agrupación de Tráfico inició el pasado fin de semana este plan en Baleares, coincidiendo con una climatología favorable y la celebración de la '50 Volta Internacional a Mallorca'.

Esta campaña especial se activa de cara a la temporada turística, un periodo en el que se multiplica la presencia de vehículos en las carreteras del archipiélago.

La iniciativa pone el foco en los usuarios de motocicletas y ciclomotores por ser uno de los colectivos más vulnerables de las Islas, con un riesgo muy superior de sufrir accidentes con consecuencias graves.

Según la Guardia Civil, en los últimos años la presencia de motos ha crecido a un ritmo "notablemente superior" al del resto de vehículos, un incremento que ha venido aparejado de un repunte "preocupante" en la siniestralidad.

Para revertir esta dinámica, el dispositivo policial desplegará una mayor presencia de agentes en aquellos tramos viarios que son especialmente frecuentados por los motoristas.

De este modo, la vigilancia se concentrará de forma prioritaria en las carreteras convencionales durante los fines de semana, que son los periodos que concentran el mayor número de accidentes en las Islas.

Los controles se extenderán a los días laborables en las franjas horarias de mayor incidencia de siniestralidad, coincidiendo con las horas punta en las que la motocicleta se utiliza como medio de transporte alternativo y ágil frente al coche.

El operativo se aborda desde una perspectiva integral y centrará su atención en los factores de riesgo más habituales. Así, los agentes vigilarán de forma estricta el uso correcto del casco, el respeto a los límites de velocidad, los adelantamientos antirreglamentarios y la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas.

Según los datos de Tráfico, las distracciones, no respetar la prioridad de paso y no mantener la distancia de seguridad siguen estando detrás de la gran mayoría de los siniestros viales en el archipiélago.

Finalmente, la Guardia Civil ha lanzado una serie de recomendaciones para fomentar la seguridad de este colectivo tan expuesto.

Entre ellas, la obligatoriedad de usar equipamiento protector homologado, advirtiendo del grave riesgo que supone circular en camiseta, pantalón corto o chanclas ante posibles abrasiones y quemaduras.

Del mismo modo, se recomienda a los motoristas que practiquen una conducción defensiva para anticiparse a los demás conductores, que aumenten la distancia de seguridad, que eviten invadir el carril contrario con el cuerpo al trazar las curvas y que mantengan siempre la atención permanente en la carretera.