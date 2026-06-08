Más de 300 atletas participarán en el trofeo Ciudad de Palma de jiu jitsu brasileño el 30 de junio

Presentación del 'I Trofeu Ciutat de Palma Brazilian Jiu Jitsu' - AYUNTAMEINTO DE PALMA

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 deportistas de cerca de 30 países han confirmado su participación en el primer trofeo Ciudad de Palma Brazilian Jiu Jitsu, que tendrá lugar el próximo 30 de junio en el polideportivo municipal Rudy Fernández.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la cifra de participantes confirmados procede de un total de 320 deportistas inscritos, que deben validar previamente su asistencia para poder competir.

La competición, organizada por el Club Tatami Palma, contará con participantes procedentes de distintos puntos de España y de cerca de una treintena de países.

A la presentación del torneo, celebrada este lunes, han asistido la campeona mundial de jiu jitsu Raquel Hurtado, primera deportista nacida en Baleares en lograr este título, y Miguel Fernández, de siete años, actual número uno del ranking español de la AJP, organización profesional dedicada a la promoción y celebración de competiciones de esta disciplina.

El trofeo incluirá competiciones en las modalidades Gi --con kimono-- y No Gi --sin kimono--, con categorías para niños, juveniles, adultos y máster, adaptadas a diferentes edades y niveles de experiencia.

La iniciativa ha sido impulsada por Elena Gil y Rafael Ribeiro, entrenadora y representante del Club Tatami Palma, respectivamente, quienes han agradecido el apoyo del Ayuntamiento para la celebración de esta primera edición.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, ha destacado la incorporación de nuevas modalidades al calendario deportivo de la ciudad y ha subrayado que la celebración de este torneo contribuye a ampliar la oferta deportiva de Palma.