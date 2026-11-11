Más de 57.000 baleares viajaron al extranjero en julio, principalmente a Francia e Italia

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). Tomàs Moyà / Europa Press 24 ABRIL 2024;MALLORCA;BALEARES;TURISMO;PRIMAVERA;VERANO 24/4/2024 - TOMÀS MOYÀ / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 57,681 residentes en Baleares viajaron al extranjero el pasado mes de mayo, principalmente a Francia (13.282), Italia (9.314) y Alemania (6.979).

Así se desprende de la estadística experimental de medición del turismo a partir de teléfonos móviles publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A Francia, Italia y Alemania, como destino preferente de los baleares, le siguieron Reino Unido (5.723), Portugal (3.779), Países Bajos (1.641), Marruecos (1.329), Estados Unidos (1.182), Grecia (1.147) y Polonia (1.017).

Por lo que respecta al turismo interior, 136.463 residentes en el archipiélago visitaron otra comunidad autónoma durante el pasado mes de julio.

A la cabeza estuvieron Cataluña (30.848) y la Comunidad de Madrid (26,731), seguidas de Andalucía (20.551), la Comunidad Valenciana (17,378), Galicia (6.304), Castilla y León (5.569), Castilla-La Mancha (5.236), Asturias (4.644), País Vasco (3.842) y Aragón (3.429).

Por otro lado, 262.756 españoles viajaron a Baleares el pasado mayo, la mayoría de ellos de Cataluña (86.025) y la Comunidad de Madrid (49.542).

El resto de visitantes eran de la Comunidad Valenciana (34.189), Andalucía (28.358), País Vasco (12.933), Castilla y León (7.807), Galicia (6.923), Castilla-La Mancha (5.748), Murcia (5.582) y Asturias (5.432).

La estadística del INE, en lo que se refiere a los turistas extranjeros que visitan Baleares, mantiene los datos actualizados únicamente hasta diciembre de 2025.

En ese periodo arribaron al archipiélago 207.317 turistas extranjeros, de los cuales la mayoría, 93.198, eran de nacionalidad alemana.