Más de 60 empresas se comprometen a reducir la huella de carbono con el sello Industria Local Sostenible del Govern

Industria, empresa industrial - CAIB

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total 63 industrias de Baleares forman parte del sello Industria Local Sostenible gestionado por la Agencia de Desarrollo Regional (ADR Baleares), asumiendo el compromiso de reducir su huella de carbono.

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha destacado en una nota de prensa que estas empresas industriales han crecido un 100 por cien durante los últimos tres años.

El sello Industria Local Sostenible (ILS) identifica y visibiliza las industrias de las Islas comprometidas con el medio ambiente que calculan sus emisiones de gases de efecto invernadero y asumen el compromiso de reducirlas.

El objetivo de la iniciativa es proporcionar herramientas y facilitar el camino al tejido industrial para ser económica y energéticamente más eficientes, y para ponerse al día ante los retos derivados del cambio climático.

Las empresas ILS cuentan también con beneficios en las convocatorias de subvención de las direcciones generales de Industria y Polígonos Industriales y de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, además de visibilidad a través de la web www.industrialocalsostenible.es, en la que pueden consultarse las empresas adheridas.

Esta plataforma digital también es un punto de información para todas las industrias para estar al día de las últimas novedades en materia de normativa, leyes, investigaciones y propuestas para combatir los efectos del cambio climático.

Por su parte, las empresas que quieran formar parte de ILS deben tener IAE industrial y la sede social en Baleares. Además, tienen que contar con una línea de producción activa en las Islas.

Una vez adheridas a la marca, tienen que realizar un itinerario formativo en línea sobre huella de carbono para conocer los conceptos básicos y fundamentales para calcularla y gestionarla en la industria.

Finalmente, deben tener calculadas las emisiones de gases de efecto invernadero y comprometerse a llevar a cabo un plan para reducirlos.

La adhesión a la marca se revisa cada dos años, momento en que las empresas tienen que presentar un nuevo cálculo en el que se constate la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero.

Según ha resaltado la Conselleria, para facilitar la adhesión a ILS, la ADR Baleares subvenciona el cálculo de la huella de carbono a través de la línea Ibsostenibilidad de los Cheques de Consultoría.

Con esta ayuda, las empresas reciben entre 18 y 60 horas de consultoría para identificar y calcular las emisiones con efecto invernadero y emitir informes de verificación de la huella de carbono corporativa. Un total de 41 empresas han solicitado la subvención durante 2026.