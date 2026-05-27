Más del 90% de los baleares notan el impacto de la guerra de Irán y Oriente Medio

Archivo - Una factura del consumo de luz, en una foto de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El 93% de los baleares han percibido algún tipo impacto económico derivado del conflicto de Irán y Oriente Medio, con el encarecimiento de las facturas del hogar.

Estos son algunos de los datos que se desprenden de la primera encuesta realizada por Estudios de Opinión de Baleares (EOIB) titulada 'Impacto económico de la guerra en Irán' y que pretende ser el embrión del futuro Centro de Estudios de Opinión de Baleares.

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló, han presentado este miércoles este estudio en el que se ha consultado a cerca de 1.600 baleares de todas las islas, diferentes edades y sexo.

De esta manera, alrededor del 70% ha notado un encarecimiento de electricidad, gas, agua, combustibles o alimentos, mientras que un 23% han asegurado que les ha aumentado de las cuotas de la hipoteca.

Así, ocho de cada diez ciudadanos han notado una pérdida de poder adquisitivo, concretamente, entre el 40% y el 55% percibe una menor capacidad para ahorrar, para hacer actividades de ocio y para llegar a fin de mes.

Por su parte, el conflicto en Oriente Medio han indicado que les preocupa "mucho o bastante" al menos al 66% de los ciudadanos por su influencia en la estabilidad geopolítica internacional y un porcentaje similar --el 69%-- está "muy o bastante preocupado" por el impacto humanitario sobre la población civil.

Asimismo, los residentes baleares están "menos preocupados" por la economía de Baleares que por la economía española, lo que demuestra la "alta confianza de los ciudadanos en la solidez de nuestra economía", ha indicado Barceló.

De igual modo, un 70% está "muy o bastante preocupado" por las consecuencias económicas a escala nacional, mientras que este porcentaje baja al 61% en el caso de la economía de Baleares.

Tras esta primera encuesta de EOIB, al menos el 63% de los ciudadanos de Baleares responde que el conflicto en Oriente Medio ha supuesto cambios sobre su uso del transporte en el día a día. Por este motivo, más de un tercio de los residentes ha reconocido que utiliza menos el vehículo privado, lo que ha supuesto más uso del transporte público --un 35%-- y la movilidad activa, como ir a pie, en bici o patinete --un 25%--.

Asimismo, los encuestados creen que los sectores que podrían verse más afectados en Baleares son el transporte --un 59%--, el turismo --el 50%-- y el comercio --el 35 %--, porque son más dependientes del uso de los combustibles fósiles.

Además, el 81% de los residentes opina que el conflicto en Irán supondrá cambios en el mercado laboral porque, de hecho, más de la mitad de los ciudadanos considera que la guerra supondrá más dificultades para realizar las actividades económicas.

Finalmente, los resultados de la encuesta certifican que el conflicto ha influido en la toma de decisiones de inversión para el 34% de los ciudadanos, especialmente en los casos de personas con más ingresos. Así, el 22% de los residentes ha decidido posponer las inversiones previstas, mientras que el 12% directamente ha renunciado a ellas.

EOIB es un proyecto que tiene por objetivo analizar la respuesta general de los ciudadanos residentes, mayores de 18 años, ante determinados temas coyunturales que suscitan interés o que preocupan a la sociedad. Se analiza en términos de sexo, franja de edad y zona geográfica, y se dispone de información sobre el poder adquisitivo y el estado laboral.

El proyecto, que se financia con un millón de euros provenientes del Impuesto de Turismo Sostenible, prorrogable hasta 2028, se divide en cuatro las zonas de encuestación, que son Palma, Part Forana, Menorca y Pitiusas. Esta primera encuesta, realizada por el Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES) del 6 al 13 de mayo, ha preguntado a más de 1.500 residentes en Baleares.