Más de 9.000 residentes en Baleares adquirieron la nacionalidad española en 2025, un 1,39% menos

Archivo - Varias personas hacen cola en una oficina de atención al ciudadano. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.236 personas residentes en Baleares adquirieron la nacionalidad española el año pasado, un 1,39% menos que en 2024, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, del total de residentes que adquirieron la nacionalidad, la mayoría eran nacidos en España (1.865), Colombia (1.448) y Argentina (856). Igualmente adquirieron la nacionalidad 594 personas nacidas en Marruecos, 531 en Venezuela, 454 en Cuba, 442 en Ecuador, 311 en Paraguay, 305 en Bolivia y 252 en Perú.

Respecto a la nacionalidad previa, un total de 1.488 tenían la nacionalidad marroquí y 1.475 la colombiana. Por detrás se sitúan quienes tenían la nacionalidad argentina (789), venezolana (564), ecuatoriana (500), cubana (455), boliviana (342), paraguaya (319), brasileña (256) y peruana (250).