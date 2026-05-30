Más de un centenar de corredores participan en el Trail Solidario en memoria de David Villanueva

Familiares de David Villanueva reciben un ramo de flores como homenaje al acabar el Trail Solidario en beneficio de ELA Balears. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han tomado la salida del Trail Solidario Trail Solidario no competitivo a beneficio de ELA Balears y en memoria de David Villanueva, que se ha celebrado este sábado en Andratx.

La iniciativa ha reunido a corredores y senderistas llegados de distintos puntos del municipio y de otros lugares de Mallorca para recorrer algunos de los parajes más emblemáticos de la Serra de Tramuntana en una cita marcada por "la solidaridad, el deporte y el recuerdo".

En un comunicado, el Ayuntamiento de Andratx ha explicado que la prueba ha contado con diferentes recorridos adaptados a distintos niveles y ha empezado con una salida conjunta para fomentar la participación y el compañerismo entre todos los asistentes.

Durante toda la jornada se han habilitado varios puntos de avituallamiento gracias a la colaboración de comercios de la localidad, así como al trabajo de los voluntarios, Protección Civil, Policía Local y las concejalías implicadas en la organización del evento.

La meta se ha instalado en la plaza de España de Andratx, donde también se ha ubicado una mesa informativa de ELA Balears para dar a conocer la labor que desarrolla la entidad y sensibilizar sobre la enfermedad.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha recibido a los participantes a su llegada a la plaza, donde ha culminado el homenaje a David Villanueva. Durante el acto, ha agradecido la implicación de todos los corredores, senderistas, colaboradores, voluntarios y organizadores que han hecho posible la jornada, así como el apoyo de los familiares de David.

Como muestra de reconocimiento y cariño, la alcaldesa ha entregado un ramo de flores a la familia y ha destacado el carácter especial de esta primera edición, al manifestar su deseo de que la iniciativa tenga continuidad en los próximos años. "Es la primera de muchas", ha avanzado Gonzalvo durante un acto cargado de emoción y recuerdo.

La jornada ha concluido con un sentido homenaje a Villanueva y con el compromiso compartido de impulsar iniciativas solidarias que contribuyan a dar visibilidad a la ELA y apoyar a las personas afectadas y sus familias.