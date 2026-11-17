FSIE reclama a la Conselleria de Educación una financiación "adecuada" para las 'escoletes' concertadas - FISE

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han participado este martes en una concentración convocada por FSIE Baleares para reclamar a la Conselleria de Educación y Universidades una financiación "adecuada" de los conciertos del primer ciclo de infantil.

La protesta, celebrada frente a la Conselleria, ha reunido a delegados y liberados sindicales, así como a representantes de otros sindicatos y educadoras 0-3, según ha destacado FSIE en una nota de prensa.

Desde el sindicato han denunciado públicamente que las propuestas que la Conselleria pone sobre la mesa "están muy por debajo de las necesidades reales" de las 'escoletes'.

Esta situación, han advertido, además de "no permitir un incremento salarial digno" para sus trabajadoras, "pone en peligro la continuidad de las mismas":

"Sin una adecuada financiación pública de los conciertos las 'escoletes' y centros que ofrecen el primer ciclo entran en riesgo de cierre o de salir del concierto", han subrayado, agregando que también están "en peligro" los puestos de trabajo.

Igualmente, han reivindicado que sin una "adecuada" financiación pública de los conciertos "difícilmente" las empresas podrán hacer frente a una mejora de las tablas salariales en la parte de nómina que no se abone en pago delegado.

Desde FSIE han reclamado a la Conselleria que dirige Antoni Vera el pago delegado de maestros y educadoras a jornada completa y no solo durante diez meses, así como la equiparación salarial de las educadoras con sus homólogas de las 'escoletes' públicas.

También han solicitado incorporar para las educadoras del primer ciclo de infantil en pago delegado el complemento de tutoría, sexenios y 30 días naturales de permiso de lactancia acumulada.