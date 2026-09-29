Mateo acusa al PSIB de "manifestarse contra sí mismos" en materia de vivienda

Archivo - El conseller de vivienda, José Luis Mateo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha acusado este martes al PSIB de "manifestarse contra sí mismos" en materia de vivienda.

En el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno de este martes, Mateo ha respondido así a la diputada del PSIB Verónica Llufriu, que ha reprochado la falta de impulso de viviendas pública en Menorca.

El conseller, por su parte, ha asegurado que la promoción que Casa 47 tiene prevista en Menorca no será para residentes.

Llufriu, por su parte, ha acusado al Ejecutivo autonómico de ser el culpable de que los residentes tengan que abandonar sus casas. "Han demostrado que no les interesa solucionar la dramática situación de la vivienda en Baleares", ha afirmado la socialista.