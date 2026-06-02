Mateo se alinea con Vox y sostiene que no todos los okupas están en situación de vulnerabilidad

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, se ha alineado con Vox y ha sostenido que no todas las personas que ocupan de forma ilegal una vivienda se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

De este modo ha respondido a la pregunta que la diputada de los de Santiago Abascal Patricia de las Heras le ha formulado durante el pleno del Parlament de este martes.

La diputada de Vox le ha preguntado si "considera que todos los okupas están en situación de vulnerabilidad", a lo que el conseller ha replicado asegurando que tanto la okupación como la inquiokupación "son un problema real al que hay que dar respuesta y un factor más que influye en la falta de vivienda".

"La ley estatal lo permite y deja a los propietarios en clara indefensión, ni les da soluciones o les protege. La inquiokupación es un incumplimiento contractual y la okupación es un delito y hay que perseguirlo, ya sea por usurpación o allanamiento de morada", ha indicado.

En ese sentido, ha reivindicado la necesidad de crear la Oficina Antiokupación, una medida solicitada por Vox que fue incorporada en la recientemente aprobada ley ómnibus.

"Que la okupación es un problema lo sabemos todos, pero no me ha dado respuesta a la pregunta. Entendemos que a la derechita cobarde le da miedo mojarse en determinadas materias que son tabús, pero Vox no duda en decir lo que piensa", ha replicado De las Heras, quien ha confiado en que la Oficina Antiokupación "saque a los delincuentes indeseables de los barrios".

Tras el reproche de la parlamentaria de Vox, Mateo ha accedido a responder a la pregunta. "No, no todos los que okupan están en situación de vulnerabilidad", ha sostenido.

"Todo lo que sea garantizar el derecho a la propiedad nos van a encontrar. Pero hay medidas que no dependen de nosotros, como modificar la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de arrendamientos urbanos o que la presidenta del Congreso desbloquee la ley antiokupación", ha sentenciado Mateo.