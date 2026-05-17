Los médicos de Baleares inician este lunes la cuarta semana de huelga del año para reclamar un Estatuto Marco propio

Archivo - Protesta de la huelga de médicos en Baleares - SIMEBAL - Archivo

PALMA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y facultativos están convocados este lunes a una nueva semana de huelga, del 18 al 22 de mayo, la cuarta en lo que va de año, para rechazar el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio.

Los paros, según el Sindicado Médico de Baleares (Simebal-CESM), se mantienen ante la respuesta nula por parte del Ministerio, ni del Gobierno central para negociar con el comité de huelga.

"Nos vemos en la obligación de continuar con las reivindicaciones planteadas por el comité, centradas en la reclamación de un Estatuto propio que reconozca la singularidad de la profesión médica y de su formación, y que defienda y proteja sus condiciones laborales", han indicado en un comunicado.

El sindicato ha convocado una concentración este jueves (11.00 horas) en el Hospital Can Misses de Eivissa, así como una protesta en Palma (18.30 horas) en la plaza de la Reina.

Igualmente, durante todos los días de huelga se realizarán concentraciones a las 08.30 horas en los distintos hospitales de Baleares, en apoyo a los médicos y facultativos que están cubriendo los servicios mínimos.