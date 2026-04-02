Médicos del Mundo desmiente los "bulos" sobre la atención sanitaria a migrantes vertidos en el Parlament

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Médicos del Mundo ha lamentado las "argumentaciones erróneas" y los "bulos" que se escucharon en el pleno del Parlament del pasado martes acerca de la asistencia sanitaria a personas migrantes en Baleares.

Entre otras cuestiones, la entidad ha salido al paso para recordar que estas personas son minoría en el sistema sanitario, que su atención no supone un coste económico determinante y que sí contribuyen al funcionamiento de la sanidad pública, dado que esta se financia mediante impuestos indirectos al consumo como el IVA.

El debate surgió el pasado martes cuando la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, preguntó a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por el coste que tiene para las arcas públicas la atención de migrantes en situación administrativa irregular.

Según la líder de los de Santiago Abascal, estas personas acaparan cada día 300 citas diarias en los centros de salud de Atención Primaria, es decir, unas 100.000 al año, lo que definió como "un saqueo" que cierra la puerta a las personas "que pagan sus impuestos".

Prohens, por su parte, defendió que prestar atención sanitaria universal sin dejar fuera a personas sin residencia legal es algo necesario tanto por humanidad como por salud pública, ya que permite evitar la propagación de enfermedades.

En cualquier caso, reclamó medidas para frenar los flujos de migración irregulares y vinculó la regularización extraordinaria planteada por el Gobierno con "el turismo sanitario".

"FALSEDADES COMO HERRAMIENTA POLÍTICA"

Dos días después, Médicos del Mundo ha salido al paso de algunas de estas afirmaciones, que ha considerado que están basadas "en el desconocimiento de la realidad" o en "el uso de falsedades como herramienta política de ética cuestionable".

Las personas en situación irregular, ha apuntado la entidad en un comunicado, son una "exigua minoría" respecto al 1,25 millones de habitantes de Baleares y no constituyen "en absoluto" un factor determinante de los problemas de nuestro sistema sanitario.

En el archipiélago no existen datos sobre el consumo de recursos sanitarios por la población inmigrante, en situación regular o irregular, y los únicos estudios basados en datos realizados en otras comunidades autónomas revelan que estas utilizan los servicios sanitarios "en mucha menor medida que las personas nacidas en España".

Por ello, el acceso a los servicios sanitarios por las personas inmigrantes que residen en Baleares, sea cual sea su situación administrativa, "no significa un coste económico determinante".

Afirmar lo contrario, ha criticado Médicos del Mundo en una referencia velada a las palabras de la parlamentaria de Vox, es "desconocer o tergiversar la realidad".

Sin embargo, ha apuntado la organización, la denegación de una atención primaria normalizada para personas en situación administrativa irregular conlleva que la única vía de atención posible sea a través de los servicios de urgencias u hospitales.

La denegación de este servicio público, en el peor de los casos, podría suponer "dejar morir a personas en la puerta de los centros sanitarios o dar a luz sin asistencia sanitaria", una situación que a su parecer ningún partido político debería apoyar.

Además, los datos disponibles indican que las personas inmigrantes en general no tienen enfermedades distintas a las del resto de la población de Baleares y, por ello, el acceso a servicios sanitarios normalizados "no debería fundamentarse en consideraciones de salud pública sino en el reconocimiento de derechos humanos básicos".

Además, la entidad ha recordado que la sanidad pública no se financia mediante los impuestos directos como el IRPF, por lo que es un derecho que no se debería relacionar con el hecho de haber o no haber cotizado.

El Sistema Sanitario se financia mediante los impuestos indirectos al consumo como el IVA, de tal modo que cualquier persona que viva en España independientemente de su situación administrativa, si consume cualquier producto, está contribuyendo a la financiación de la Sanidad Pública.

Con todo ello, desde Médicos del Mundo han solicitado a las fuerzas políticas y a las entidades que no cuestionen el derecho a la atención sanitaria mediante afirmaciones "basadas en el desconocimiento, la propagación de bulos o la utilización consciente de falsedades".