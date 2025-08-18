Medio centenar de bomberos de Baleares se desplazarán a Castilla y León para colaborar en la extinción de los incendios

Reunión de coordinación del contingente en la Dirección General de Emergencias e Interior. - CAIB

PALMA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de bomberos de Baleares se desplazarán Castilla y León para colaborar en la extinción de los incendios declarados en la comunidad desde hace días.

Así se ha decidido en la reunión técnica de coordinación del contingente que se ha celebrado la tarde de este lunes en la sede de la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha anunciado que el contingente balear que se desplazará a Castilla y León estará conformado por 50 bomberos y varios vehículos.

Los efectivos serán mayormente de las distintas agrupaciones de Protección Civil, de los Bomberos de Palma y de los Bomberos de Menorca.

Baleares no enviará bomberos forestales del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) al considerar que el riesgo de incendio en el archipiélago, debido a las altas temperaturas, sigue siendo elevado, ha explicado Estarellas.

"No movilizamos ningún tipo de efectivo que nos mengue la capacidad de respuesta que podamos tener en las Islas", ha asegurado la también vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico en declaraciones a los medios de comunicación.